Оккупанты гатят по центру города и прибрежным районам прямо во время эвакуации местных жителей из затопленных районов.

Херсон находится под обстрелом российских войск днем 8 июня, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и местные жители.

"Россияне обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям и центральной части города", — написал глава области в Сети.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил: "Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы".

Местные паблики заявляют о "прилетах" в Херсоне и о возможных погибших.

Напомним, в Херсоне и области продолжается эвакуация из затопленных районов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. По состоянию на утро 8 июня опасные территории Херсонщины покинули 1999 человек. В регионе затоплено 600 кв. км и уровень воды перевалил за 5 м.

Заметим, еще накануне президент Владимир Зеленский заявлял о трудностях в эвакуации жителей левобережья Херсонщины из-за вражеских обстрелов по спасателям: "Погибли люди, животные. С крыш затопленных домов люди видят, как проплывают утопленники".

Отметим, что 8 июня Зеленский прибыл в Херсон, где побывал в пункте эвакуации на базе одного из медучреждений. Там он пообщался с пострадавшими в результате разрушения Каховской ГЭС и пообещал помощь.

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