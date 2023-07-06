Посол Грузії залишив територію України

Посла закликали відправитись до себе на батьківщину для проведення консультацій з владою на тлі напруженості між країнами.

Посоли Грузії в Україні Георгій Закарашвілі покинув Київ після вимоги української влади на тлі ситуації з Міхеїлом Саакашвілі.

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Про це заявило Міністерство закордонних справ Грузії, інформує Interpressnews.

Посол Грузії повинен був покинути територію України протягом 48 годин, починаючи з вівторка, 4 липня. Посла закликали відправитись до себе на батьківщину для проведення консультацій з владою на тлі напруженості між країнами.

Сам Закарашвілі напередодні заявив, що ого відʼїзд з України "заважає розвитку двосторонніх відносин і, відповідно, створює певні проблеми, зокрема для комунікації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське Міністерства закордонних справ висловило рішучий протест грузинському послу Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі.

Крім того, ми раніше інформували, що радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Грузія продовжує повільно та цинічно катувати свого експрезидента Міхеіля Саакашвілі. Те, що відбувається — це "неймовірне історичне самогубство".

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