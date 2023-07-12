Противник усилил контрразведку во временно захваченном Мариуполе – Генштаб

Враг совершает массовые рейды по домам и квартирам местных жителей.

Противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Об этом говорится в строительстве Генштаба Украины 12 июля.

Враг совершает массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Также сообщено о потерях врага после нанесения ударов украинской авиацией.

Нанесено 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

Между тем на Таврическом направлении ВСУ "скосили" более двух рот оккупантов, а на Бердянском во время наступления Вооруженные силы Украины имеют частичный успех вдоль линии фронта, инициатива полностью у украинских военных.

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