На Закарпатті бунтують роми: випустили вбивць на виборах барона (відео)

На Закарпатті бунтують роми. Людей обурило те, що вбивць на виборах барона випустили з-під варти.

Про це повідомив закарпатьсякий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст зазначив, що вбивць 25 січня випустив з-під варти суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк.

"Бунт відбувається в ці хвилини у селі Підвиноградов, Берегівського району, люди вимагають повернути двох підозрюваних у злочині до вʼязниці", - написав він.

Глагола нагадав, що 27 листопада у селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель вбив 40-річного. Тоді бійка сталася у зв'язку з виборами нового "барона".

Близько 15-ої години в понеділок 27 листопада до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів. Прибувши на виклик, правоохоронці припинили порушення громадського порядку та не допустили розвитку конфлікту. Вони встановили, що внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників.

Тоді поліція повідомила, що підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Бунт ромів на Закарпатті: випустили вбивць на виборах барона

Нагадаємо, що на Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

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