На Закарпатье бунтуют ромы: выпустили убийц на выборах барона (видео)

На Закарпатье бунтуют ромы. Людей возмутило, что убийц на выборах барона выпустили из-под стражи.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Журналист отметил, что убийц 25 января выпустил из-под стражи судья Виноградовского районного суда Василий Трагнюк.

"Бунт происходит в эти минуты в Подвиноградове, Береговского района, люди требуют вернуть двоих подозреваемых в преступлении в тюрьму", — написал он.

Глагола напомнил, что 27 ноября в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатской области произошла массовая потасовка, во время которой 34-летний местный житель убил 40-летнего. Тогда потасовка произошла в связи с выборами нового "барона".

Около 15 часов в понедельник 27 ноября в полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов. Прибыв по вызову, правоохранители прекратили нарушение общественного порядка и не допустили развития конфликта. Они установили, что в результате происшествия был смертельно травмирован один из участников.

Тогда полиция сообщила, что подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Бунт ромов на Закарпатье: выпустили убийц на барона

Напомним, что в Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

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