В Україні дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами

Люди, які приходять в укриття із тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

У Міністерстві внутрішніх справ України внесли зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", і відтепер людям дозволили перебувати в укриттях з тваринами.

У доповненні йдеться про те, що люди, які приходять в укриття із тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати, а також дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини і дотримуватися санітарних норм.

Наказ внесли до єдиного реєстру державних нормативних актів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дітей загиблого бійця не пустили до укриття під час ракетної атаки. Пояснення шокують!

Нагадаємо, у Києві дітей загиблого воїна не пустили до шкільного укриття, бо були із маленькою собачкою. Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, буквально у них над головами збили ракету.

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