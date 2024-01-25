В Украине разрешили находиться в укрытиях с домашними животными

Люди, приходящие в укрытие с животными, должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах.

В Министерстве внутренних дел Украины внесли изменения в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", и теперь людям разрешили находиться в укрытиях с животными.

В дополнении говорится, что люди, которые приходят в укрытие с животными, должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах. Человек, который привел животное, должен постоянно за ним присматривать, а также заботиться о безопасности других людей, имущества и самого животного и соблюдать санитарные нормы.

Приказ был внесен в единый реестр государственных нормативных актов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детей погибшего бойца не пустили к укрытию во время ракетной атаки. Объяснения шокируют!

Напомним, в Киеве детей погибшего воина не пустили в школьное укрытие, потому что они были с маленькой собачкой. Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, буквально у них над головами сбили ракету.

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