Будущему повару, в частности, предлагают от 3000 до 3700 евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц ищет нового личного повара. Последний должен гастрономически организовывать государственные мероприятия и приемы пищи.

Об этом пишет Bild.

В список требований входит приготовление холодных и горячих блюд, составление меню и планов питания "с учетом баланса и разнообразия, а также сезонных особенностей".

"У кандидата должен быть диплом об обучении по специальности "высококлассная гастрономия" и несколько лет опыта, а также "хорошее общее образование и интерес к политике". Кроме того, он должен сохранять абсолютную конфиденциальность", — говорится в сообщении.

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Будущему повару предлагают от 3000 до 3700 евро в месяц до вычета налогов, а также новогодняя премия.

"Также сюда входит министерская доплата 220 евро, надбавка за внеурочные часы 40 евро и льгота на проезд", — говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу бывшего американского президента Дональда Трампа на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах в США.

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