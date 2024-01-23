Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО

На пленарному засіданні парламенту в Анкарі проголосували за прийняття заявки Швеції, відправивши документ президенту Реджепу Тайіпу Ердогану для остаточного підписання, перш ніж його можна буде передати до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Великі національні збори Туреччини після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

Тепер документ має підписати президент Ердоган. Після цього Угорщина залишиться єдиною державою-членом НАТО, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

"Цей крок ставить Швецію на порозі реалізації своєї мети — стати 32-м членом Організації Північноатлантичного договору через рік і вісім місяців після подання заявки, яка ознаменувала поворот у її оборонній політиці. Рухаючись у ногу з сусідньою Фінляндією, у травні 2022 року Стокгольм дійшов висновку, що вступ до Альянсу буде найкращим способом стримування будь-якої агресії Росії після її вторгнення в Україну. Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні", — йдеться у повідомленні.

Вступ Швеції зміцнить НАТО, зміцнить її північний охоплення та покращить її здатність захищати східний фланг.

Раніше Швеція та Фінляндія уникали членства у військових альянсах, поки військові дії російського президента Володимира Путіна не змінили це підрахунок.

З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 35 проголосували проти, решта депутатів утрималася.

Схвалення вступу Швеції в НАТО в турецькому парламенті було оформлене в три рішення, за які голосували окремо. Цьому передували численні виступи депутатів усіх шести парламентських фракцій Туреччини.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Нагадаємо, Туреччина зрештою взялася за розгляд протоколу про приєднання Швеції до НАТО після більш ніж року затримок, які погіршили відносини Анкари із західними союзниками.

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