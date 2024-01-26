Розширення НАТО: що відомо про позицію Угорщини

Генсек НАТО каже, що принципової згоди з угорським керівництвом досягнуто.

Угорщина лишилася єдиною з країн-членів НАТО, хто так і не ратифікував приєднання Швеції до Альянсу. Відповідний документ лежить у парламенті. Утім, прем'єр Орбан не квапить парламентарів, це його політичний директор пояснює нібито потребою у консультаціях зі Стокгольмом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Раніше Віктор Орбан запросив свого шведського колегу приїхати до Угорщини, аби обговорити низку питань, серед яких - вступ до НАТО зокрема. Ульф Крістерссон, зі свого боку, заявив - пропозицію приймає, і приїхати буде радий. Однак, вважає, що у щільному графіку буде важко знайти час. Та й вступ до Альянсу - не обговорюватиме. Запрошення Орбана чимало оглядачів порівнюють з шантажем. Мовляв, угорський прем'єр намагається нагадати - його країна є членом Євросоюзу з правом вето. Відтак, з нею слід рахуватися і дати їй те, чого вона хоче.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Туреччина, яка теж тривалий час не ратифікувала шведську заявку, зрештою зробила це цього тижня. А президент Ердоган, підписавши необхідні документи, зрештою озвучив, чого саме чекає за підпис від партнерів по Альянсу.

Йдеться про дозвіл від Сполучених Штатів на закупівлю винищувачів F-16 - про який Анкара просила від осені 2021 року.

Генсек НАТО каже, що принципової згоди з угорським керівництвом досягнуто.

"Я розмовляв із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном на початку цього тижня. Він дуже чітко заявив, що він підтримує вступ Швеції до НАТО. І було чітко зазначено, що парламент розгляне це, як тільки збереться", - каже Єнс Столтенберг.

Наразі угорський парламент на канікулах з яких вийде наприкінці лютого. Тож Генсек НАТО очікує, що до кінця зими - Швецію таки приймуть до Альянсу.

Раніше очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро.

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