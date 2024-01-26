Відомого українського ведучого в Одесі зупинили працівники ТЦК

Відомий український ведучий Григорій Решетнік розповів, що днями його зупинили працівники ТЦК.

Це сталося на вокзалі в Одесі, куди Решетнік приїхав у справах. На сторінці в Instagram ведучий поділився, як це відбулося. За словами ведучого, людина, яка його зустрічала на вокзалі, була здивована, що знаменитість теж "зупиняють і перевіряють":

"Сьогодні на вокзалі до мене підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дуже професійно, інтелігентно і коректно попросили пред'явити документи. Потім впізнали, але це не змінило процесу перевірки. Переконавшись, що всі документи в нормі - хлопці побажали гарного робочого дня", - розповів про свій досвід зустрічі з працівниками ТЦК Решетнік.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Разом з тим він зазначив, що цей його допис про дотримання закону та відповідальності в разі порушення, як громадян, так і працівників державних структур і відомств:

"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними… я розповів свою історію. Проте, вважаю, що ми з повагою маємо ставитись до закону та тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа! І хотілось би, щоб не тільки прості українці жили за законами.." – додав Решетнік.

Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетніка Христина чесно поділилася, чи виникали у них за 13 років шлюбу думки про розлучення.

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