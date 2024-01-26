Известного украинского ведущего в Одессе остановили работники ТЦК

Известный украинский ведущий Григорий Решетник рассказал, что на днях его остановили сотрудники ТЦК.

Это произошло на вокзале в Одессе, куда Решетник приехал по делам. На странице в Instagram ведущий поделился, как это вышло. По словам ведущего, человек, который его встречал на вокзале, был удивлен, что знаменитость тоже "останавливают и проверяют":

"Сегодня на вокзале ко мне подошли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Потом узнали, но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме – ребята пожелали хорошего рабочего дня ", – рассказал о своем опыте встречи с работниками ТЦК Решетник.

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Вместе с тем он отметил, что этот его пост о соблюдении закона и ответственности в случае нарушения как граждан, так и работников государственных структур и ведомств:

"Я взрослый парень и понимаю, что ситуации бывают разными… я рассказал свою историю. Однако, считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам.." – добавил Решетник.

Напомним, ранее жена Григория Решетника Кристина честно поделилась, возникали ли у них за 13 лет брака мысли о разводе.

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