Тина Кароль показалась в вагоне метро и восхитила атмосферным видео

Украинская певица Тина Кароль ошеломила фанов видео из метро.

Так, на днях в день рождения звезды состоялась премьера ее лирической песни "Троянди". Впрочем, артистка не остановилась на этом и продолжает радовать поклонников новым контентом. В частности, Тина в своем фотоблоге показала, как спустилась в метро. И в одном из вагонов во время езды поезда она сняла чувственное черно-белое видео.

Знаменитость в белом пальто, сидя в пустом вагоне, эмоционально выполнила фрагмент из своей новой композиции. А в конце ролика поезд останавливается и Кароль выходит из него, загадочно оглядываясь.

Тина Кароль спела в вагоне метро

"Вдохновение не бывает спланированным. Вы знаете свои места силы и где вдохновение появлялось у вас чаще всего?" – поинтересовалась Тина Кароль у фанов.

В свою очередь, поклонники поделилась честными впечатлениями от трека и отреагировали на столь неожиданное появление кумира в метро:

Боже, я 15 мин назад ехала в метро и представила на минутку, что вы сидите напротив, и здесь такой риллз. Мне страшно

Тина, вы невероятная, я обожаю ваши песни, это что-то космическое

Очень нежная и в то же время сильная песня

Тина и метро – это нечто фантастическое

Напомним, 25 января Тина Кароль отметила свое 39-летие. По этому случаю она разместила серию соблазнительных фотографий, на которых позирует в невесомом образе.

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