Кот Степан заболел после массированного обстрела Харькова: фото

Любимец Сети кот Степан заболел после массированного обстрела Харькова 23 января.

Об этом сообщила владелица звездного кота в его Instagram-блоге.

"Немного заболел. После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали три укола, еще и дома принимаю лекарства. Спасибо всем, кто волновался за меня, все будет хорошо", – "написал" котик.

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Напомним, 23 января российская армия трижды атаковала город Харьков ракетами: ночью, утром и поздно вечером. Оккупанты ударили по жилому сектору города и гражданской инфраструктуре. Во время утреннего ракетного удара ракета попала прямо в подъезд многоэтажки. В частности, под завалами нашли тело девочки. Также погибла ее мама.

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