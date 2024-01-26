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Кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова: фото

© із соцмереж
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Котик занедужав через стрес, нині він проходить курс лікування.

Улюбленець Мережі кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова 23 січня.

Про це повідомила власниця зіркового кота у його Instagram-блозі.

"Трохи захворів. Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили три уколи, ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", – "написав" котик.

Нагадаємо, 23 січня російська армія тричі атакувала місто Харків ракетами: вночі, зранку та пізно ввечері. Окупанти вдарили по житловому сектору міста та цивільній інфраструктурі.  Під час ранкового ракетного удару ракета влучила просто у під'їзд багатоповерхівки. Зокрема, під завалами знайшли тіло дівчинки. Також загинула її мама. 

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