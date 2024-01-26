Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Техас відмовляється підкорятися Вашингтону: невже штат оголосив “війну” Байдену (відео)

Техас відмовляється підкорятися Вашингтону: невже штат оголосив “війну” Байдену (відео)

Що відбувається в Техасі / X (Twitter)

Конфлікт на кордоні загострюється.

У Сполучених Штатах Америки спалахнула міграційна криза: силовики в Техасі взяли під контроль кордон з Мексикою, а Білий дім зажадав припинити це. 

Про це повідомляє Newsweek

Федеральні агенти та Національна гвардія взяли кордон із Мексикою під контроль всупереч рішенню Верховного суду США від 22 січня, згідно з яким вони мають прибрати колючий дріт. Адміністрація Байдена дала Техасу 24 години на відкриття кордонів.

Губернатор штату Техас Грег Еббот негативно відреагував. Він заявив, що центральна влада США “сприяє вторгненню нелегальних мігрантів”.

Читайте провідні новини дня:

У той же час два конгресмена-демократи з Техасу запропонували президенту Джо Байдену федералізувати Національну гвардію Техасу, тобто вивести її з підпорядкування влади штату і підпорядкувати безпосередньо Вашингтону.

Також у мережі з'явилися відео заворушень на кордоні Техасу та Мексики. Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) не виключають, що все це може призвести до цивільного протистояння у США. 

Тим часом, експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав інші штати приєднатися до протистояння Техасу з Вашингтоном.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація