Техас відмовляється підкорятися Вашингтону: невже штат оголосив “війну” Байдену (відео)

У Сполучених Штатах Америки спалахнула міграційна криза: силовики в Техасі взяли під контроль кордон з Мексикою, а Білий дім зажадав припинити це.

Про це повідомляє Newsweek.

Федеральні агенти та Національна гвардія взяли кордон із Мексикою під контроль всупереч рішенню Верховного суду США від 22 січня, згідно з яким вони мають прибрати колючий дріт. Адміністрація Байдена дала Техасу 24 години на відкриття кордонів.

Губернатор штату Техас Грег Еббот негативно відреагував. Він заявив, що центральна влада США “сприяє вторгненню нелегальних мігрантів”.

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У той же час два конгресмена-демократи з Техасу запропонували президенту Джо Байдену федералізувати Національну гвардію Техасу, тобто вивести її з підпорядкування влади штату і підпорядкувати безпосередньо Вашингтону.

Також у мережі з'явилися відео заворушень на кордоні Техасу та Мексики. Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) не виключають, що все це може призвести до цивільного протистояння у США.

Civil war in Texas, US?



Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.



Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Тим часом, експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав інші штати приєднатися до протистояння Техасу з Вашингтоном.

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