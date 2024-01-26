Ракетний удар по Мирнограду на Донеччині: куди "прилетіло" та що кажуть місцеві

Російська терористична армія запустила в ніч проти 26 січня дві ракети С-300 по місту Мирноград на Донеччині. Найбільше постраждала школа та будинки поряд.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Житель Мирнограда Юрій розповів, що родом він з Авдіївки. Чоловік ледве врятувався від російської ракети, яка прилетіла поряд із будинком, де він орендує квартиру.

Місцева жителька Катерина радіє лише тому, що її донька дивом не прокинулася від вибуху.

"В будинках вибиті майже всі вікна, але дивно, світло і досі є, і чутно, як з усіх боків люди приводять свої квартири до більш-менш притомного стану, щоб можна було перебути принаймні деякий час", - каже Наталія Нагорна.

Голова місцевої адміністрації Юрій Ключка говорить - за весь попередній рік було 8 обстрілів і тепер стільки ж мають за неповний січень.

"З нового року - дві дитини поранено та троє дітей загиблих. За минулий рік було близько 8 обстрілів, у понеділок теж був по спальному масиву, там було 2 поранених і 4 будинки пошкоджено", - каже Юрій Ключка.

До лікарів після обстрілу звернулося шестеро жителів Мирнограда, один госпіталізований.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого дві людини загинули, ще восьмеро зазнали поранень.

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