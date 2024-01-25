Катастрофа з метро у Києві: станції підтоплює, а земля провалюється – що каже експертиза

Метро підтоплює, а земля над столичною підземкою тріскається та йде з-під ніг – спеціальна комісія повідомила про перші експертизи. Попередні висновки щодо такої руйнівної ситуації шокують. Що сказали експерти та яка ще небезпека загрожує киянам, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Київська міська державна адміністрація отримала перші попередні висновки щодо причин деформації тунелю між станціями столичного метро "Деміївська" і "Либідська". За даними директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, причиною деформації науковці вказали "неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки та недбале виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження його конструкції".

Посадовець наголосив, що висновки є попередніми, адже експертне дослідження триває. Проте, за словами Руслана Кандибора, співробітники "Київського метрополітену" виконували всі необхідні регламентні роботи з утримання й експлуатації перегінного тунелю.

Хто винен?

Однак, ще нещодавно спеціальна комісія, яка вивчала всю проєктну та виконавчу документацію щодо проблемних ділянок метрополітену, особливу увагу приділяла саме причетності до інциденту посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та утримання в належному технічному стані тунелю метрополітену. Про це повідомляла експертка Національного наукового центру "Інститут судових експертиз" імені Бокаріуса Тетяна Арнаут.

То виходить, що ніхто не винен? І всі робили все можливе, щоб тунелі метрополітену були у належному стані? Навіть тоді, коли бачили, що вода проривається крізь щілини, які утворилися, як виходить з попередніх висновків, через недосконале будівництво "папєрєдніков"?

Нагадаємо, тунелі між станціями "Деміївською" і "Либідською" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-му-2010-му роках. Тобто, будували ці станції метро за часів Януковича. "Деміївську", "Голосіївську" та "Васильківську" урочисто відкрили у грудні 2010 року тодішні очільник столиці Олександр Попов та прем'єр-міністр Микола Азаров. Саме над цими станціями зараз і утворилася аварійна ділянка, де потріскалася земля та просіли будівлі. У КМДА відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій “синьої” гілки.

Версії аварійності метро

А які ж причини такої ситуації? Своїми думками поділилася депутатка Київради Євгенія Кулеба. Вона припускає, що закриття метро через аварійність та щільна забудова цієї ділянки могли стати причинами такої загрозливої ситуації для киян.

"Точно маю сказати, що це – нештатна ситуація. Це дуже загрозлива ситуація для міста Києва", – сказала вона.

Як виявилося, такі проблеми виникли не сьогодні.

У КМДА підкреслили, що зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи. Нагадаємо, що 8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська". Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги. Зараз в тунелі над аварійною ділянкою змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації. Проте, гарантій, що нові тріщини не будуть утворюватися, дати не можуть.

Остаточні результати щодо причин аварійності метрополітену на відрізку Либідська-Деміївська, за словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні.

"Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", – підкреслив він.

Але це не єдина проблемна ділянка столичної підземки. У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація, що київський метрополітен просто тріщить по швах на всіх трьох гілках – синій, зеленій і червоній. Зокрема, на синій гілці між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" також просідає тунель. Його можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року, зазначили у КМДА. Про це писав київський активіст та ветеран війни Олег Симороз.

На Червоній гілці проблемна ділянка – це міст Метро. Він в аварійному стані. Попри це, за словами Симороза, ремонтні роботи там не проводять, що може призвести до закриття станцій "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" та "Лісова". Не оминули проблеми і зелену гілку столичної підземки. Симороз зазначає, що на станції "Золоті Ворота" відбувається збільшення притоку грунтових вод через будівництво поруч. На станціях "Осокорки - Харківська", тунелі теж потребують ремонту. Водночас перегони почали просідати і на станціях "Бориспільська" та "Червоний Хутір".

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КАТАСТРОФА З МЕТРО У КИЄВІ: станції топить, земля провалюється! Експертиза ШОКУВАЛА!