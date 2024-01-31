В ГУР рассказали, когда будут следующие обмены

В ходе сегодняшнего обмена были привлечены в качестве посредника Объединенные Арабские Эмираты.

Украина делает все возможное, чтобы последующий обмен пленными произошел как можно быстрее и привлекает к этому международных партнеров.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Также читайте Во время обмена домой вернулся защитник "Азовстали", чью семью в Днепре убила российская ракета

"Несмотря на то, что даже Женевские конвенции предусматривают обмен и возвращение "всех на всех" после завершения боевых действий, Украина не ждет этого и делает все возможное, в самых сложных условиях, при всех возможных провокациях и манипуляциях, чтобы возвращать своих. И делает это преимущественно собственными усилиями и привлекая всех возможных партнеров", – говорит Юсов.

По его словам, в ходе сегодняшнего обмена были привлечены Объединенные Арабские Эмираты.

"Работа будет продолжаться и результат обязательно будет. 3035 человек наших защитников уже вернулись и дальше обязательно будет", – подытожил представитель ГУР.

Напомним, в среду, 31 января, Украина вернула домой из российского плена 207 военных. По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний обмен стал 50-м.

Ранее Андрей Юсов уточнил, что пленных, которых РФ якобы перевозила в самолете ИЛ-76, во время обмена не было.

Читайте также: