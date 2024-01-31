У ГУР розповіли, коли будуть наступні обміни

Під час сьогоднішнього обміну були залучені як посередник Об'єднані Арабські Емірати.
Україна робить усе можливе, аби наступний обмін полоненими відбувся якнайшвидше і залучає до цього міжнародних партнерів.
Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Попри те, що навіть Женевські конвенції передбачають обмін і повернення "всіх на всіх" після завершення бойових дій, Україна не чекає цього і робить все можливе, в найскладніших умовах, попри всі можливі провокації і маніпуляції, щоби повертати своїх. І робить це переважно власними зусиллями, і залучаючи всіх можливих партнерів", – каже Юсов.
За його словами, під час сьогоднішнього обміну були залучені Об'єднані Арабські Емірати.
"Робота буде продовжуватись і результат обов'язково буде. 3035 осіб наших захисників вже повернулися і далі обов'язково буде", – підсумував представник ГУР.
Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 військових. За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній обмін став 50-м.
Раніше Андрій Юсов уточнив, що полонених, яких РФ нібито перевозила у літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не було.
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