У ГУР розповіли, коли будуть наступні обміни

Під час сьогоднішнього обміну були залучені як посередник Об'єднані Арабські Емірати.

Україна робить усе можливе, аби наступний обмін полоненими відбувся якнайшвидше і залучає до цього міжнародних партнерів.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Попри те, що навіть Женевські конвенції передбачають обмін і повернення "всіх на всіх" після завершення бойових дій, Україна не чекає цього і робить все можливе, в найскладніших умовах, попри всі можливі провокації і маніпуляції, щоби повертати своїх. І робить це переважно власними зусиллями, і залучаючи всіх можливих партнерів", – каже Юсов.

За його словами, під час сьогоднішнього обміну були залучені Об'єднані Арабські Емірати.

"Робота буде продовжуватись і результат обов'язково буде. 3035 осіб наших захисників вже повернулися і далі обов'язково буде", – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 військових. За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній обмін став 50-м.

Раніше Андрій Юсов уточнив, що полонених, яких РФ нібито перевозила у літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не було.

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