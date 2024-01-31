Російська ракета вбила сім'ю у Дніпрі: додому повернувся оборонець "Азовсталі"

14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина захисника. Вижила лише старша донька.

Під час масштабного обміну 31 січня додому повернувся оборонець "Азовсталі" Захар, чию сім'ю - дружину, доньку та матір - вбила російська ракета у Дніпрі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка", - йдеться у повідомленні.

На чоловіка вдома чекає старша 19-річна донька Руслана.

Також серед звільнених:

медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність".

двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло,

ще один оборонець острова Зміїний.

Нагадаємо, 31 січня відбувся 50-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Під час крайнього обміну додому повернулося понад 200 захисників.

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