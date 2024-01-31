У родині Ольги Фреймут сталося горе

Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Ведуча розповіла, що померла її близька людина. Пішов з життя рідний дідусь Фреймут – Микола.

"Дідусь Микола…Його не стало", - поділилася ведуча.

Ольга Фреймут із дідусем / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут також опублікувала світлину з покійним дідусем. Знімок був зроблений 2019 року. Тоді ведуча разом з дідусем знялася для сторінок відомого журналу Harpers Bazaar. Фотосет відбувався в автентичному стилі. Дідусь разом із онукою позував перед об'єктивом фотокамери в українському традиційному вбранні.

До слова, Ольга Фреймут була у вишитій сорочці, жилетці та в хустці. Образ ведуча доповнила намистами. А от дідусь Фреймут постав перед камерою в лляній сорочці, жилетці та капелюсі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин розповідала про горе, яке сталося в її родині. В артистки в середині січня померла рідна людина. Не стало бабусі виконавиці, з якою вона була дуже близька.

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