В семье Ольги Фреймут случилось горе

Украинская ведущая Ольга Фреймут сообщила, что в ее семье случилось горе.

Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Ведущая рассказала, что умер ее близкий человек. Ушел из жизни родной дедушка Фреймут – Николай.

"Дедушка Николай… Его не стало", — поделилась ведущая.

Ольга Фреймут с дедушкой / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут также опубликовала фото с покойным дедушкой. Снимок был сделан в 2019 году. Тогда ведущая вместе с дедушкой снялась для страниц известного журнала Harpers Bazaar. Фотосет проходил в аутентичном стиле. Дедушка вместе с внучкой позировал перед объективом фотокамеры в украинском традиционном наряде.

К слову, Ольга Фреймут была в вышитой рубашке, жилете и платке. Образ ведущая дополнила ожерельями. А вот дедушка Фреймут предстал перед камерой у льняной рубашке, жилетке и шляпе.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин рассказывала о горе, которое случилось в ее семье. У артистки в середине января умер родной человек. Не стало бабушки исполнительницы, с которой она была очень близка.

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