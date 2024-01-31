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Тина Кароль без бюстгальтера томно попозировала в эротическом платье

Тина Кароль без бюстгальтера томно попозировала в эротическом платье

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка взбудоражила воображение фанов новыми съемками.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками фотографий из новой фотосессии.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница запостила несколько фотографий, на которых предстала в дерзком и соблазнительном образе. На кадрах звезда позирует в откровенном длинном платье черного цвета с пикантным декольте ниже пупка. При этом Кароль позирует без нижнего белья.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Образ певица дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках. Тина сделала едва заметный макияж. На фото исполнительница стоит у стены и сидит на полу. Съемки вышли одновременно женственными и из-за смелого лука Кароль эротическими, что отметили поклонники знаменитости:

  • Тина, роскошная женщина!
  • Только ты умеешь сочетать в себе сексуальность и сдержанность. Это что-то на грани
  • Какая фигура, просто восхищаюсь тобой!

Напомним, не так давно Тина Кароль очаровала своей физической подготовкой. Артистка продемонстрировала, как делает сверхсложные асаны из йоги и на что способно ее тело.

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