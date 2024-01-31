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Как обеззаразить семена перед посевом для профилактики заболеваний растений

Как обеззаразить семена перед посевом для профилактики заболеваний растений

Как обработать семена

Подготовка семян перед посевом

Чтобы вырастить здоровую рассаду, а затем собрать хороший урожай, важным этапом является обеззараживание семян перед посевом. Обеззараживание семян – первый шаг к получению здоровой и крепкой рассады, во время которого уничтожаются патогенные микробы, проводится профилактика возможных болезней растения.

Обеззараживание семян горячей водой

Способов и средств подготовки семян к посеву очень много, обеззараживание в горячей воде – один из действенных и проверенных. Горячей водой можно стерилизовать любые семена,эффективный он и для обработки семян тыквенных культур – огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов, но не только.

Почему семена тыквенных культур нужно стерилизовать горячей водой? Потому что они при неблагоприятных условиях чаще всего поражаются грибковыми заболеваниями, их производительность снижается, а иногда после заражения они вообще отказываются плодоносить.

Во-вторых, при посеве семян тыквенных растений на следующий год после сбора они формируют в основном мужские цветки и соответственно образуют очень мало завязей. Хороший урожай тыквенных семян дает только после несколько лет хранения, и, чтобы ускорить процесс старения семенного материала, рекомендуется его хорошо прогреть.

Эффективна эта техника и для овощей из семейства капусты. Чтобы обеззаразить посевной материал, его нужно выдержать в горячей воде при температуре 48-50°C в течение 20 минут. Затем семена охладить в холодной воде и дать высохнуть.

Для профилактики фомоза свеклы, моркови, капусты семена нагревают дольше при температуре 40-45°C – примерно 30 минут или 15 минут при температуре 52°C.

В целях профилактики грибковых болезней этот способ можно применять для всех видов семян.

Обеззараживание и прогрев семян перед посевом в термосе

  • Чтобы обеззаразить и прогреть семена, потребуется небольшой термос и вода температуры 50-60 ⁰C.
  • Насыпьте семена в термос, залейте горячей водой, закройте крышкой термос и заверните их в полотенце на 30-40 минут.
  • Затем сцедите содержимое термоса на сито, просушите семена до сыпучего состояния и высевайте.

Можно обработать в термосе за один раз семена нескольких культур. Для этого перед закладкой в термос заверните каждый вид или сорт в ткань или марлю и положите в термос, а по окончании процедуры достаньте мешочки, слегка отожмите их и поместите в полиэтиленовый пакет для проращивания.

Как обработать семена от инфекций

Чтобы продезинфицировать семена огурцов и помидоров от вирусной, бактериальной и грибковой инфекций, можно поместить их в % раствор перманганата калия на 15-20 минут или в 2-3% раствор перекиси водорода, подогретый до 38-45°C на 20 минут.

Чтобы предотвратить такие заболевания, как ложная мучнистая роса и сосудистый бактериоз, семена необходимо подержать в растворе чеснока. Для этого размельчаем 25 г чеснока, смешиваем его со 100 г воды и опускаем в смесь семян. Затем его следует промыть и высушить.

Хорошие бактерицидные свойства также имеет сок алоэ. Чтобы приготовить алоэ сок, отправляем его в холодильник на 5-6 дней, выжимаем из него сок. Замачиваем в нем семена на некоторое время, после чего их высушиваем.

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