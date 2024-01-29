Как вырастить перец без пикирования: сроки, особенности ухода

Одним из ключевых моментов в выращивании перца является пикировка – перенос молодых растений из одной емкости в другую. Перец, как сладкий, так и острый, плохо реагирует на пикирование, поскольку даже при самом осторожном пикировании повреждаются мелкие корешки. В результате рассада замедляет рост, часто на длительное время, и это приводит к запоздалому созреванию плодов.

Однако можно выращивать перец без пикирования. Можно выбрать подходящие сорта перца, не требующие пикирования, а можно использовать определенные специальные ящики, позволяющие растениям расти без ограничений. Использование различных удобрений и методов полива также ускорит рост перца, что поможет избежать пикирования.

Выбрать сорта перца

Если у вас нет времени на ежедневный уход сеянцев, вам подойдет способ выращивания рассады перца, не предусматривающий пикирование и регулярный полив растений. Такие сорта имеют более короткий период роста и развития, что позволяет им обойтись без пересадки.

Следует учитывать и условия выращивания. Некоторые сорта лучше растут в холодном климате, другие устойчивы к высокой температуре и засухе. Если вы планируете выращивать много перца, целесообразно выбрать несколько различных сортов. Но следует учитывать сроки созревания и ухода за каждым сортом, чтобы получить максимальный урожай.

Выращивание рассады беспекующим способом отличается от выращивания перца с пикированием по срокам, технологии посева и проведению подкормки.

Когда и как высевать семена перца при безпекировочном выращивании.

Сеять семена для беспикирующего выращивания рассады перца нужно за 45-50 дней до высадки сеянцев в почву.

Сеять лучше всего в ящик размером 40х60 сантиметров в слой почвы толщиной не менее 5 см, потому что все 45-50 дней рассада будет развиваться в этом ящике, и для развития корневой системы сеянцам необходим достаточный объем почвы.

Расстояние между рядами должно быть около 5 см, а между семенами перца в ряду – не менее 3 см. Глубина заделки семян 0,5-0,7 см.

Завернув семена, полейте почву в ящике, накройте пленкой и до появления всходов поддерживайте температуру 22-25 ⁰C. Когда появляется лестница — через неделю, две, перец нужно открыть и снизить температуру до 18-20 ⁰C. При более низкой температуре теплолюбивый перец будет развиваться медленно.

Следует следить за влажностью почвы и при необходимости ее увлажнять. Между поливами верхний слой почвы должен просыхать. Его следует регулярно рыхлить, чтобы избежать образования корки и обеспечить доступ кислорода к корням.

Если вы будете выращивать ее в домашних условиях, то после появления всходов желательно подсвечивать сеянцы в течение первых двух недель круглосуточно, например, люминесцентными лампами.

Подкормка перца при беспикирующем способе

При беспикирующем способе подкормить корневую систему сеянцев нужно когда появятся 2-3 листика, например раствором янтарной кислоты. Для этого 2-4 г янтарной кислоты растворить в 10 л воды, поливать нужно под корень. Но лучше всего подпитать рассаду раствором удобрения с повышенным содержанием фосфора, в котором кроме него есть азот и калий.

Через 10 дней после первой подкормки следует провести общеукрепляющую подкормку сбалансированным удобрением. Раствор нужно лить не в междурядья, а строго под корень сеянцев.

Поскольку растения развиваются в тесноте и в ограниченном объеме почвы, вследствие жесткой конкуренции между собой за влагу, свет и питание листья могут начать желтеть из-за нехватки какого-либо элемента. Если это происходит, через 10-14 дней после проведения второй подкормки нужно еще раз подкормить рассаду сбалансированным удобрением и сульфатом магния.

Когда и как высаживать рассаду в грунт

Высаживать рассаду в грунт нужно, когда высота сеянцев будет от 12 до 20 см, стебель в нижней части будет толщиной 4-5 мм, и на каждом растении вырастет по 5-7 настоящих листочков.

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