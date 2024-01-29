Як виростити перець без пікірування: терміни, особливості догляду

Одним з ключових моментів у вирощуванні перцю є пікіровка — перенесення молодих рослин з однієї місткості в іншу. Перець, як солодкий, так і гострий погано реагує на пікірування, оскільки навіть при найобережнішому пікіруванні пошкоджуються дрібні корінці. В результаті розсада уповільнює ріст, часто на тривалий час, і це спричиняє запізніле дозрівання плодів.

Однак, можна вирощувати перець без пікірування. Можна вибрати відповідні сорти перцю, які не потребують пікірування, а можна використовувати певні спеціальні ящики, які дозволяють рослинам рости без обмежень. Використання різних добрив та методів поливу також прискорить ріст перцю, що допоможе уникнути пікірування.

Вибрати сорти перцю

Якщо у вас немає часу на щоденний догляд сіянців, вам підійде спосіб вирощування розсади перцю, який не передбачає пікірування та регулярного поливу рослин. Такі сорти мають коротший період росту та розвитку, що дозволяє їм обійтися без пересадки.

Варто враховувати і умови вирощування. Деякі сорти краще ростуть в холодному кліматі, інші стійкі до високої температури та посухи. Якщо ви плануєте вирощувати багато перцю, доцільно буде вибрати кілька різних сортів. Але потрібно враховувати терміни дозрівання та догляду за кожним сортом, щоб отримати максимальний урожай.

Вирощування розсади безпікірувальним способом відрізняється від вирощування перцю з пікіруванням за термінами, за технологією посіву та за проведенням підживлення.

Коли та як висівати насіння перцю при безпікірувального вирощуванні

Сіяти насіння для безпікірувального вирощування розсади перцю потрібно за 45-50 днів до висаджування сіянців у ґрунт.

Сіяти найкраще в ящик розміром 40х60 сантиметрів у шар ґрунту товщиною не менше 5 см, тому що всі 45-50 днів розсада буде розвиватися в цьому ящику, і для розвитку кореневої системи сіянцям необхідний достатній об’єм ґрунту.

Відстань між рядами має бути близько 5 см, а між насінням перцю в ряду – не менше ніж 3 см. Глибина загортання насіння 0,5-0,7 см.

Загорнувши насіння, полийте ґрунт у ящику, накрийте його плівкою і до появи сходів підтримуйте температуру 22-25 ⁰C. Коли з'являються сходи — через тиждень, два, перець потрібно відкрити та знизити температуру до 18-20 ⁰C. При нижчій температурі теплолюбний перець розвиватиметься повільно.

Потрібно стежити за вологістю ґрунту та за необхідності його зволожувати. Між поливами верхній шар ґрунту повинен просихати. Його слід регулярно розпушувати, щоб уникнути утворення кірки та забезпечити доступ кисню до коренів.

Якщо ви вирощуватимете її в домашніх умовах, то після появи сходів бажано підсвічувати сіянці протягом перших двох тижнів цілодобово, наприклад, люмінесцентними лампами.

Підживлення перцю при безпікірувального способі

При безпікірувального способі підживити кореневу систему сіянців потрібно коли з'являться 2-3 листочки, наприклад розчином бурштинової кислоти. Для цього 2-4 г бурштинової кислоти розчинити в 10 л води, поливати потрібно під корінь. Але найкраще підживити розсаду розчином добрива з підвищеним вмістом фосфору у якому крім нього є азот і калій.

Через 10 днів після першого підживлення слід провести загальнозміцнювальне підживлення збалансованим добривом. Розчин потрібно лити не в міжряддя, а строго під корінь сіянців.

Оскільки рослини розвиваються в тісноті та в обмеженому об’ємі ґрунту, внаслідок жорсткої конкуренції між собою за вологу, світло та живлення листочки можуть почати жовтіти через брак якогось елементу. Якщо це відбувається, через 10-14 днів після проведення другого підживлення потрібно ще раз підживити розсаду збалансованим добривом та сульфатом магнію.

Коли та як висаджувати розсаду в ґрунт

Висаджувати розсаду у ґрунт потрібно, коли висота сіянців буде від 12 до 20 см, стебло в нижній частині буде товщиною 4-5 мм, і на кожній рослині виросте по 5-7 справжніх листочків.

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