Вимоги Кремля до України: що пишуть західні медіа

В РФ не відмовляються від своїх територіальних претензій.

У РФ цинічно заявляють про вимоги до України для того, щоб розпочати переговорний процес про завершення війни.

Очільник Кремля Володимир Путін заявляє про необхідність компромісів з української сторони для введення 30-денного перемир’я. У західних ЗМІ активно обговорюють, які саме умови ставить Кремль.

Детальніше про вимоги Росії – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нейтральний статус та відмова від НАТО

Росія не відмовилася від свого наміру знищити суверенітет України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Підтвердження цьому, є вимога Кремля у переговорах зафіксувати нейтральний статус України та відмова НАТО приймати країну в Альянс у майбутньому.

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Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ у будь-якій мирній угоді вимагатиме "залізобетонних" гарантій, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в Альянсі та щоб Україна залишалася нейтральною.

Як передає Reuters, Грушко також заявив, що будь-яка довгострокова мирна угода щодо України має відповідати вимогам Росії.

Своєю чергою радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц сказав, що перспектива членства України в НАТО залишається "неймовірно малоймовірною".

За його словами, цю позицію підтримують не лише США, а й інші країни-члени альянсу.

Територіальні поступки

Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке переконаний, що Путін прагне захопити значну частину українських земель, аби у майбутньому мати ще вигідніші позиції для нових атак.

Рьопке зазначає, що Росію не влаштовують її попередні завоювання в Україні. Оглядач, нагадує як Путін оголосив у вересні 2022 року російський диктатор оголосив про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Експерт зауважує, що РФ наразі не може захопити всю територію військовими методами, тому Путін намагатиметься дипломатичним шляхом, змусити Україну поступитися територією. А саме – через переговори із США.

Також він зауважив, що Путін, хоче утримати під своїм контролем найбільшу АЕС Європи, що розташована у Запоріжжі.

В ISW також наголошують, що РФ зберігає свої територіальні претензії.

Там додають, що припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б російські війська у більш невигідне становище для відновлення наступальних операцій. Тоді б майбутня російська агресія була менш імовірною.

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Окрім того, видання The Guardian пише, що Росія домагатиметься міжнародного визнання своїх претензій на Крим і чотири області України, які їй вдалося частково окупувати за три роки війни.

Там зауважують, що Москва наполягатиме на угоді з масштабними поступками з боку Києва та його союзників, включно з демілітаризацією України.

Нещодавно, західне медіа Semafor повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму територією Росії в рамках потенційної угоди про припинення війни в Україні.

Там додають, що будь-яка спроба офіційного визнання Криму частиною Росії може викликати сильний міжнародний опір.

Видання підкреслює, що Європа, Україна і більшість світових лідерів продовжують визнавати півострів українською територією.

Відсутність миротворчого контингенту

Росія категорично проти розміщення спостерігачів НАТО в Україні.

Як передає Reuters, російський посадовець Олександр Грушко, заявив, що "миротворчість і НАТО - взагалі несумісні речі". Грушко вважає, що "реальна історія альянсу складається з військових операцій".

"Не має значення, під яким прапором контингенти НАТО будуть розміщені на українській території – чи це буде Європейський Союз, НАТО чи національний контингент. Якщо вони з’являться там, це означає, що вони будуть розгорнуті в зоні конфлікту з усіма наслідками для цих контингентів як сторін конфлікту", – заявив російський посадовець.

Він додав, питання розміщення неозброєних післявоєнних спостерігачів може обговорюватися лише після укладення мирної угоди.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль відкидає майбутнє розгортання будь-яких європейських миротворців в Україні. Він додав, що будь-яке таке розгортання як "пряме, офіційне, неприховане втручання країн НАТО" у війну.

За даними ISW, Москва заявляє, що обговорення майбутніх миротворчих місій в Україні можливе лише після укладення остаточної мирної угоди та за згоди обох сторін на міжнародну підтримку.

Там зауважують, що Кремль намагається диктувати умови, наполягаючи, що мирні переговори мають відбутися до будь-яких обговорень миротворчих місій у післявоєнній Україні.

Зустрічні вимоги для досягнення перемир’я

Після зустрічі із білоруським диктатором Олександром Лукашенко, Путін висунув зустрічні вимоги, за якими РФ погодитися на пропозицію США про тимчасове перемир’я.

Серед яких:

вихід ЗСУ з Курщини;

зупинення мобілізації в Україні;

Також, він повторив попередні вимоги, які стосувалися щодо миротворчого контингенту країн НАТО чи ЄС, а також територіальних поступок.

У Bloomberg додають, що Путін також наполягає на зупиненні військової допомоги Україні як на ключовій умові для погодження 30-денного перемир’я, яке обговорюється в межах переговорів із президентом США.

У виданні зауважують, що Росія хоче повного припинення постачання зброї Україні, але мінімальна мета Кремля – зупинити американську військову допомогу.

Там підкреслюють, що європейські країни не погоджуються на блокування військової допомоги Україні, оскільки це створить перевагу для РФ.

У ISW вважають, що Путін частково відстояв свої інтереси, відхиливши пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню, яке мало передувати формальним переговорам про мир.

Аналітики ISW переконані, що очільник Кремля намагається змінити послідовність переговорів, щоб змусити США поступитися питаннями, які відповідають військовим цілям Росії, що може послабити позиції України та США у подальших переговорах про мир.

Що кажуть в Україні

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною РФ.

Зеленський підкреслив, що ця позиція є незмінною. Він зазначив, що питання територіальної цілісності країни є одним з найгостріших, особливо з огляду на плани Росії.

"Наша позиція – ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому випадку. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити", – сказав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про 30-денне припинення вогню як крок до миру, запропонувавши обмін полонених, звільнення цивільних і повернення депортованих дітей.

Також, він підкреслив, що Україна не обговорюватиме нейтральний статус, скорочення армії чи визнання окупованих територій.

"Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими", – запевнив він.

Нагадаємо, 18 березня американський президент Дональд Трамп розпочав телефонні переговори кремлівським диктатором Путіним щодо ситуації в Україні. Вашингтон сподівається, що Москва зробить крок до завершення тривалого конфлікту.

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