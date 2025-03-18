Чому замороження війни небезпечне для України: пояснення експертів

Зупинка активних бойових дій не означає завершення війни, а лише відкладає її нову фазу. Якщо лінія фронту залишиться без змін, Росія може використати цей час для відновлення резервів.

Про це пише Business Insider із посиланням на експертні оцінки.

“Між лінією фронту та основними стратегічними цілями України майже немає природних оборонних позицій. Це означає, що Росія може скористатися слабкими місцями оборони та порушити потенційне перемир’я”, – наголошують аналітики.

Старший науковий керівник RAND Europe Брайден Сперлінг заявив, що чим західніше проходить лінія фронту, тим більш уразливою стає Україна. Він підкреслив, що Києву варто укріплювати оборонні позиції та створювати глибокий рубіж захисту.

Експерти Ради з міжнародних відносин США наголошують, що Київ має сформувати багаторівневу оборону, яка включатиме:

укріплені позиції;

сили швидкого реагування;

захист критичної інфраструктури.

Професор міжнародної безпеки Стефан Вольф вважає, що будь-яке “перемир’я” буде тимчасовим. Єдиним способом стримати РФ є реальні гарантії безпеки від США та Європи.

“Якщо Україна отримає належне озброєння та міжнародну підтримку, навіть слабкі оборонні позиції можуть стати серйозною перешкодою для РФ”, – підкреслив Вольф.

Його підтримує і Брайден Сперлінг, наголошуючи, що активна допомога Заходу змусить Росію переоцінити свої військові амбіції.

Нагадаємо, за словами Олексія Гетьмана, сподіватися на мир найближчим часом не варто, проте ситуація не безнадійна, адже над цим працює дипломатія всього світу.

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