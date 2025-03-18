Чи варто очікувати миру в Україні: експерт відповів

Ситуація на фронті залишається напруженою, і Україна продовжує боротьбу за свою незалежність.

Ймовірність припинення вогню в Україні менша за 50%, але така можливість існує.

Про це в інтерв’ю “Главреду” заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, сподіватися на мир найближчим часом не варто, проте ситуація не безнадійна, адже над цим працює дипломатія всього світу.

“Ми говоримо про ймовірність. Вона менше за 50%. Більш імовірно, що цього не станеться. Але якщо є хоча б 1% шансу – значить, це можливо”, – зазначив Гетьман.

Він підкреслив, що дипломатичні зусилля ведуть Україна, Європа та інші союзники, і залишається надія на успішний результат.

“Не хочеться думати, що все пропало. Але рожеві окуляри розбиваються склом всередину, тож не треба їх вдягати, але й посипати голову попелом не варто”, – підумував експерт.

Нагадаємо, за словами Гетьмана, Росія планує масштабний весняний наступ, який може розпочатися у квітні або травні.

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