Стоит ли ожидать мира в Украине: эксперт ответил

Ситуация на фронте остается напряженной и Украина продолжает борьбу за свою независимость.

Вероятность прекращения огня в Украине менее 50%, но такая возможность существует.

Об этом в интервью "Главреду" заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, надеяться на мир в ближайшее время не стоит, однако ситуация не безнадежна, потому что над этим работает дипломатия всего мира.

“Мы говорим о вероятности. Она меньше 50%. Более вероятно, что этого не произойдет. Но если есть хотя бы 1% шанса – значит это возможно”, – отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия ведут Украина, Европа и другие союзники и остается надежда на успешный результат.

"Не хочется думать, что все пропало. Но розовые очки разбиваются стеклом внутрь, так что не надо их одевать, но и посыпать голову пеплом не стоит", — подытожил эксперт.

Напомним, по словам Гетьмана, Россия планирует масштабное весеннее наступление, которое может начаться в апреле или мае.

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