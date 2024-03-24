Как и когда обрезать смородину: весенний уход за кустарником

Смородина не относится к требовательным культурам, однако без ухода, ягоды станут мельче, урожаи значительно уменьшатся.

Поэтому садоводы знают, что для того чтобы получить хороший урожай смородины, весной смородину нужно обрезать, удобрять и защитить от болезней и вредителей.

Обрезка смородины весной: когда и как

Весной почва под кустами очищается от остатков старой мульчи, веток, разрыхляется, после чего можно начинать обрезку.

Когда обрезать смородину

Обрезать смородину нужно до набухания почек и начала активного сокодвижения. Точное время зависит от региона, чаще всего в Украине обрезают смородину в марте.

Правила обрезки черной и красной смородины отличаются.

Как обрезать черную смородину

Сначала нужно провести санитарную обрезку, это обрезать:

Замерзшие, пересохшие, сломанные или кривые ветви.

Побеги, чрезмерно загущающие растение.

Старые побеги коричневого цвета.

Затем понадобится формовочная обрезка. Во время формовочной обрезки оставить на побегах примерно по 5 почек, остальное удалить. Укоротить боковые побеги. После обрезки куст должен быть прореженным внутри, по внешнему виду — компактным.

Чтобы получить хороший урожай, нужно, чтобы ветви на кустах были разного возраста. Поэтому важно различать побеги прироста разных лет.

Однолетние побеги светлые, с белесой корой, тонкие, без приростов, двухлетние – с ярко-коричневой корой, трехлетние – с темной коричневой корой и боковыми приростами. Ветви, которым более 3 лет толще и с темной растрескавшейся корой, часто поражаются лишайниками.

Как обрезать весной красную и белую смородину

Красная и белая смородина в уходе отличаются тем, что верхушки прошлогодних приростов не прищипывают, а побеги в возрасте двух и трех лет не укорачивают, то есть обрезка заключается в удалении старых и больных ветвей.

Старые, но еще продуктивные ветви можно укорачивать до сильного бокового ветвления, стимулируя этим рост боковых побегов.

Обрезать ветки смородины "на внешнюю почку" нельзя, потому что из них вырастут новые ветви вширь, что повлияет на урожай в следующем году.

Обрезка весной для борьбы с вредителями и болезнями

Если появившиеся почки выглядят разбухшими, скорее всего, они поражены почечным клещом. Важно, пока паразит не вышел наружу и не заразил все растение, их сразу удалить.

Кроме того, производя обрезку, нужно проверять срезанную сердцевину. Если середина срезанной ветви темного цвета – это может свидетельствовать о поражении растения смородиновой стеклянницей. Если внутри есть отверстие, наполненное трухой, здесь поселилась узкотелая златка. Если поражения небольшие, больные ветки нужно срезать, затем обработать средствами защиты. Если масштаб поражений очень велик, обрезка уже не поможет, нужно выкорчевать весь куст.

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