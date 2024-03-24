Як та коли обрізати смородину: весняний догляд за кущами

Смородина не належить до вимогливих культур, проте без догляду ягоди стануть дрібнішими, врожаї значно зменшаться.

Тому садівники знають, що для того, щоб отримати гарний врожай смородини, навесні смородину потрібно обрізати, підживити та захистити від хвороб та шкідників.

Обрізання смородини навесні: коли та як

Навесні ґрунт під кущами очищається від залишків старої мульчі, гілок, розпушується, після чого можна починати обрізання.

Коли обрізати смородину

Обрізати смородину потрібно до набухання бруньок та початку активного руху соку. Точний час залежить від регіону, найчастіше в Україні обрізають смородину в березні.

Правила обрізки чорної та червоної смородини відрізняються.

Як обрізати чорну смородину

Спочатку потрібно провести санітарну обрізку, це обрізати:

Замерзлі, пересохлі, зламані або криві гілки.

Пагони, що надмірно загущують рослину.

Старі пагони коричневого кольору.

Потім знадобиться формувальна обрізка. Під час формувальної обрізки залишити на пагонах приблизно по 5 бруньок, решту видалити. Укоротити бічні пагони. Після обрізки кущ повинен бути прорідженим всередині, на вигляд — компактним.

Щоб отримати гарний урожай, потрібно, щоб гілки на кущах були різного віку. Важливо розрізняти пагони приросту різних років.

Однорічні пагони світлі, з білястою корою, тонкі, без приростів, дворічні — з яскраво-коричневою корою, трирічні — з темною коричневою корою і бічними приростами. Гілки, яким понад 3 роки товщі й з темною розтрісканої корою, часто уражаються лишайниками.

Як обрізати навесні червону та білу смородину

Червона і біла смородина в догляді відрізняються тим, що верхівки торішніх приростів не прищипують, а пагони віком двох і трьох років не вкорочують, тобто, обрізка полягає у видаленні старих і хворих гілок.

Старі, але ще продуктивні гілки можна вкорочувати до сильного бічного розгалуження, стимулюючи цим ріст бічних пагонів.

Обрізати гілки порічки “на зовнішню бруньку” не можна, бо з них виростуть нові гілки вшир, що погано вплине на врожай у наступному році.

Обрізка навесні для боротьби зі шкідниками та хворобами

Якщо бруньки, що з'явилися, виглядають розбухлими, скоріш за все, вони уражені бруньковим кліщем. Важливо, доки паразит не вийшов назовні та не заразив всю рослину їх відразу видалити.

Крім того, проводячи обрізку, потрібно перевіряти зрізану серцевину. Якщо середина зрізаної гілки темного кольору - це може свідчити про ураження рослини смородиновою склівкою. Якщо в середині є отвір, наповнений потертю, тут оселилася вузькотіла златка. Якщо ураження невеликі, хворі гілки необхідно зрізати, потім обробити засобами захисту. Якщо масштаб уражень дуже великий, обрізка вже не допоможе, потрібно викорчувати весь кущ.

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