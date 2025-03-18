Военный эксперт предупредил о новом наступлении россиян: подробности

Россия планирует масштабное весеннее наступление, которое может начаться в апреле или мае.

Об этом в интервью "Главреду" заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, операция может занять от шести до девяти месяцев, а ее основной целью станет максимальное продвижение в глубь Украины. При этом речь не идет о блицкриге, а о ползучей оккупации.

"Это будет попытка продвинуться максимально далеко, возможно, до Днепра. Но четких направлений они пока не озвучивали, поэтому думать не стоит", — отметил Гетьман.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки, 18 марта, продолжали наземную операцию для вытеснения украинских сил с их позиций, оставшихся в Курской области. Впрочем, россияне не совершили подтвержденного продвижения.

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