Армия РФ продвигается дальше в Курской области: детали от ISW

Российские войска в течение минувших суток, 18 марта, продолжали наземную операцию по вытеснению украинских сил с оставшихся в Курской области их позиций. Впрочем, россияне не совершили подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Накануне российские силовики заявили, что их армия захватила Гоголевку, а так называемый российский милблогер утверждал, что они продвинулись южнее населенного пункта. Аналитики подчеркивают, что заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ заявил, что военные России продолжают продвигаться в неопределенные районы Сумской области, чтобы создать "буферную зону" после того, как российские силы захватили всю Курскую область. Впрочем, в ISW не подтверждают эти заявления.

Кроме того, российские войска продолжали атаковать западнее Суджи в районе Гоголевки, к югу от Суджи в районе Куриловки и Гуево, а также вблизи международной границы в Сумской области в районе Басовки.

Отметим, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что небольшие российские штурмово-диверсионно-разведывательные группы продолжают атаковать участок Новенькое-Журавко вдоль международной границы в Сумской области.

Сообщается, что ночью против 17 марта украинские войска нанесли удар с беспилотников по нефтебазе в Астраханской области. Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что беспилотники нанесли удар по топливно-топливному составу в Астраханской области. Губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что украинские беспилотники ударили по нефтебазе, а обломки беспилотников спровоцировали пожар.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, российские войска пытаются зайти на территорию Сумщины. Для этого оккупанты используют разную тактику: задействуют и штурмовиков, и диверсионные группы.

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