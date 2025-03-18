Трамп сделал заявление перед разговором с диктатором Путиным

По словам американского президента, "многое еще предстоит сделать".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перед телефонным разговором с "фюрером" РФ Владимиром Путиным заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже согласованы.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать", — высказался американский лидер.

По его словам, "тысячи молодых солдат и других людей погибают" в этой войне, и "этому должен быть положен конец".

Трамп напомнил, что его разговор с диктатором Путиным пройдет уже сегодня, 18 марта. По его словам, он "с нетерпением" ждет этого разговора.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп назвал дату переговоров с Путиным. Президент США рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

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