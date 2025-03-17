Трамп сообщил, о чем будет говорить с Путиным

США настаивают на прекращении огня между Россией и Украиной.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что 18 марта во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы территорий и раздел определенных активов между РФ и Украиной.

Об этом глава Белого дома заявил на борту Air Force One во время полета из Флориды в Вашингтон, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", — ответил Трамп на вопрос об уступках с обеих сторон.

Президент США не уточнил, но, вероятно, имел в виду Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре, находящемся под контролем российских оккупантов с 2022-го.

Также, по его словам, вопросы территории станут частью разговора. Впрочем, идет ли речь о временно оккупированных РФ украинских землях или о контролируемых ВСУ районах Курской области, Трамп опять же не уточнил. Он назвал это "распределением определенных активов".

"Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов", — высказался американский президент.

Напомним, Дональд Трамп назвал дату переговоров с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Предварительно разговор должен состояться уже завтра, 18 марта.

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