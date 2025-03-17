Трамп повідомив, про що буде говорити з Путіним

США наполягають на припиненні вогню між Росією та Україною.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що 18 березня під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

Про це очільник Білого дому заявив на борту Air Force One під час польоту з Флориди до Вашингтона, пише "УНІАН" з посиланням на Reuters.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - відповів Трамп на запитання про поступки з обох боків.

Президент США не уточнив, але, ймовірно, мав на увазі Запорізьку АЕС в захопленому Енергодарі, яка перебуває під контролем російських окупантів від 2022-го.

Також, з його слів, питання території стануть частиною розмови. Втім, чи йдеться про тимчасово окуповані РФ українські землі, чи про контрольовані ЗСУ райони Курської області, Трамп знову ж таки не уточнив. Він назвав це "розподілом певних активів".

"Я думаю, що багато чого з цього вже обговорюється обома сторонами, Україною і Росією. Ми вже говоримо про це, про поділ певних активів", висловився американський президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав дату переговорів з "фюрером" РФ Володимиром Путіним. Попередньо, розмова має відбутися вже завтра, 18 березня.

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