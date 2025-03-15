Трамп анонсував "непогані новини" з Росії щодо перемир'я

Президент США вірить, що Кремль прагне миру.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "з Росії надходять непогані новини" щодо перемир'я та угоди.

Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами.

"Ми чуємо хороші речі (з РФ - Ред.). Хто зна? Але чутки хороші", - наголосив він.

Трамп зауважив, що зараз Москва перебуває у сильні військовій позиції. Натомість, додав він, деякі українські бійці перебувають в оточенні. За словами Трампа, він просив РФ, аби з "ними нічого не сталося".

"Я відчуваю, що Росія хоче домовитися з нами. Сподіваюся. Ми говорили з президентом Путіним. Ми спілкувалися з багатьма людьми. Україна чекає", - заявив американський президент.

Нагадаємо, Financial Times пише, що диктатор РФ Володимир Путін не відмовиться від власних цілей щодо України, незважаючи на його заявив про те, що він нібито підтримує ідею щодо 30-денного припинення вогню в Україні.

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