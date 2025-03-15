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Армія РФ знову атакувала об'єкти енергетики: деталі

Армія РФ знову атакувала об'єкти енергетики: деталі

Атака на об'єкти енергетики. / Фото: Associated Press

Внаслідок ударів виникли суттєві пошкодження на об'єктах.

Вночі проти суботи, 15 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Сталися відключення світла. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях", - інформують в компанії.

Через російський обстріл без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. 

Як повідомлялося, цієї ночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю. Окупанти атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя.

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