Армія РФ знову атакувала об'єкти енергетики: деталі

Внаслідок ударів виникли суттєві пошкодження на об'єктах.
Вночі проти суботи, 15 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Сталися відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях", - інформують в компанії.
Через російський обстріл без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.
Як повідомлялося, цієї ночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю. Окупанти атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя.