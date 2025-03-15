Армія РФ знову атакувала об'єкти енергетики: деталі

Вночі проти суботи, 15 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Сталися відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях", - інформують в компанії.

Через російський обстріл без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.

Як повідомлялося, цієї ночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю. Окупанти атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Читайте також: