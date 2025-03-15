Армия РФ снова атаковала объекты энергетики: детали

В результате ударов возникли существенные повреждения на объектах.

В ночь на субботу, 15 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях. Произошли отключение света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Ночью враг еще раз нанес удары по энергетике. Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах", — информируют в компании.

Из-за российских обстрелов без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесщины.

Как сообщалось, этой ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу. Оккупанты атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья.

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