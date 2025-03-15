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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Последствия удара по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Известно о 14 пострадавших.

Вечером пятницы, 14 марта, враг нанес ракетный удар по городу Кривой Рог. Аварийно-спасательная операция завершилась.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пострадали 14 человек, в том числе два ребенка", — говорится в сообщении.

В результате обстрела разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения, повреждены инфраструктура города, более 15 многоквартирных и 10 частных домов, а также два учебных и спортивных заведения. Также пострадали магазины, аптека, салон красоты, кафе и автомобили.

Последствия удара по Кривому Рогу / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия удара по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия удара по Кривому Рогу / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия удара по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, этой ночью Украина снова находилась под атакой вражеских БПЛА.

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