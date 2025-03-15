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Украина находится под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели

Украина находится под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели

Враг атакует Украину БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 15 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БПЛА на Черниговщине двигаются по западному курсу в направлении Киевщины;
  • БПЛА на западе Сумщины, курсом на Черниговщину;
  • БпЛА в центре и юге Сумщины, курс южный Полтавщина;
  • Группы БПЛА на юге Кировоградщины, курс западный;
  • БПЛА в северо-западной части Кировоградщины, курс северо-западный;
  • БпЛА в Черкасской области, вектор движения Белая Церковь.
  • БпЛА южнее Киева, двигается в направлении столицы.

Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.

Мы ранее информировали, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.

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