Украина находится под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 15 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
- БПЛА на Черниговщине двигаются по западному курсу в направлении Киевщины;
- БПЛА на западе Сумщины, курсом на Черниговщину;
- БпЛА в центре и юге Сумщины, курс южный Полтавщина;
- Группы БПЛА на юге Кировоградщины, курс западный;
- БПЛА в северо-западной части Кировоградщины, курс северо-западный;
- БпЛА в Черкасской области, вектор движения Белая Церковь.
- БпЛА южнее Киева, двигается в направлении столицы.
Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.
Мы ранее информировали, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.
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