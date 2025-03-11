В Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города

Информации о раненых и погибших пока нет
Вечером 11 марта в Сумах российский беспилотник попал по инфраструктуре города.
Об этом сообщает в Сумской городской военной администрации.
"Попадания БпЛА по инфраструктуре города. Работают службы. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.
И.о. Сумского городского главы Артем Кобзарь уточнил, что "Шахед" попал в складское помещение. Есть возгорание. Информации о раненых и погибших пока нет. На месте работают необходимые службы.
Ранее сообщалось, что россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах.
Читайте также:
- "Прилет" в Днепре: что известно о последствиях атаки вражеских БПЛА
- РФ атаковала Одессу баллистикой: погибли 4 человека — СМИ
- Взрывы в Ивано-Франковске: появилась новая информация о причинах и жертвах