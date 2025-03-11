В Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города

Информации о раненых и погибших пока нет

Вечером 11 марта в Сумах российский беспилотник попал по инфраструктуре города.

Об этом сообщает в Сумской городской военной администрации.

"Попадания БпЛА по инфраструктуре города. Работают службы. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

И.о. Сумского городского главы Артем Кобзарь уточнил, что "Шахед" попал в складское помещение. Есть возгорание. Информации о раненых и погибших пока нет. На месте работают необходимые службы.

Ранее сообщалось, что россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах.

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