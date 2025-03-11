У Сумах російський дрон влучив по інфраструктурі міста

Інформації про поранених та загиблих наразі немає
Увечері 11 березня в Сумах російський безпілотник влучив по інфраструктурі міста.
Про це інформують у Сумській міській військовій адміністрації.
"Влучання БпЛА по інфраструктурі міста. Працюють служби. Наслідки уточнюються", – йдеться в повідомленні.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що "Шахед" влучив у складське приміщення. Є загорання. Інформації про поранених та загиблих наразі немає. На місці працюють необхідні служби.
Раніше повідомлялося, що росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах.
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