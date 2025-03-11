"Приліт" у Дніпрі: що відомо про наслідки атаки ворожих БпЛА

В місті чутно вибухи. Попередньо є інформація про руйнування інфраструктури.

У Дніпрі гучно через атаку ворожих безпілотників 11 березня пізно ввечері. За попередньою інформацією, відомо про руйнування інфраструктури. Під завалами, ймовірно, є люди.

Про це заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Деталі згодом! В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Перебувайте в безпечних місцях. Працює ППО", – повідомив він.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі загорівся обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків.

"Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо. Водночас, наголошую: небезпека триває. Не нехтуйте пересторогою", – повідомив Лисак.

Нагадаємо, днями росіяни атакували і Кривий Ріг. Там постраждали 32 людини. Серед поранених є 13-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

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