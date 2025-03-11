РФ атакувала Одесу балістикою: загинули 4 людей – ЗМІ

За інформацією видання, Росія запустила по одеському порту ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.

Внаслідок вечірнього ворожого обстрілу по Одесі загинуло четверо людей і було пошкоджено суховантаж.

Про це пише видання "Думська" з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. На борту перебувало 12 членів екіпажу. За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar. Ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник лоцманської компанії, який перебував на борту. За інформацією журналіста Дениса Казанського, серед загиблих – троє громадян Сирії.

Крім того, зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території Одеського морського порту.

Нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі сьогодні о 20:14. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 20:17 у Мережі писали про потужний вибух в Одесі.

Офіційної інформації про загиблих поки не було. Одеська ОВА інцидент не коментує, а Адміністрація Одеського порту видалила останній пост.

Нагадаємо, в Росії пригрозили ударами "Орешніком" по Україні.

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