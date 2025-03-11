РФ атаковала Одессу баллистикой: погибли 4 человека — СМИ

По информации издания, Россия запустила по одесскому порту ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

В результате вечерних вражеских обстрелов по Одессе погибли четыре человека и был поврежден сухогруз.

Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. На борту находились 12 членов экипажа. По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar. Еще один моряк получил ранения. Также пострадал находившийся на борту сотрудник лоцманской компании. По информации журналиста Дениса Казанского, среди погибших – три гражданина Сирии.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории Одесского морского порта.

Напомним, что сигнал воздушной тревоги раздался в Одессе сегодня в 20:14. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В 20:17 в Сети писали о мощном взрыве в Одессе.

Официальной информации о погибших пока не было. Одесская ОВА инцидент не комментирует, а Администрация Одесского порта удалила последний пост.

Напомним, в России пригрозили ударами "Орешником" по Украине.

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