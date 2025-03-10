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Нардеп объяснил, почему Россия бьет по газовой инфраструктуре

Нардеп объяснил, почему Россия бьет по газовой инфраструктуре

Нардеп об ударах по газовой инфраструктуре / Фото: Associated Press

Враг хорошо подготовился и наносит точные удары по газовой инфраструктуре.

Российские захватчики наносят ракетные удары по украинской газовой инфраструктуре, поскольку в Москве знают, что Украине не хватает собственных запасов газа.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Он заявил, что враг хорошо подготовился и наносит точные удары по газовой инфраструктуре.

"Калибрами бьют уже по добыче газовой, то есть по ключевым объектам добычи. Россияне понимают, что именно газовая сфера у нас будет очень проблемной. И сейчас она проблемная, и будет на следующий год, два, три и так далее и тому подобное. У нас дефицит собственного газа. Нам не хватает собственного газа, они нардеп.

Кучеренко отметил, что, возможно, таким образом Россия хочет добиться от Украины возобновления газоснабжения Венгрии и Словакии.

"Но действительно газотранспортная инфраструктура есть объект номер один на сегодняшний день. А мы, к сожалению, будем зависеть от импорта. Цена на газ будет очень большой. Нам нужно будет искать где-то деньги на закупку этого газа", — сказал он.

Нардеп добавил, что Украине придется много денег тратить на закупку энергоносителей, если ситуация не изменится.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине баллистикой, крылатой ракетой и "Шахедами".

Мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему ПВО не сбило большое количество ракет во время последней атаки.

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