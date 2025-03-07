Россияне атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска 7 марта осуществили ракетный обстрел по Украине. В Одесской области зафиксировано падение обломков одной из крылатых ракет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Подольском районе из-за падения обломков крылатой ракеты загорелся частный одноэтажный дом. Еще четыре дома получили повреждения.

"Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. На месте работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне ударили по объектам "Нефтегаза".

Читайте также: